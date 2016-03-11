أبو مازن يطلق حملة "وردة أمل " بالتبرع لمركز خالد الحسن بمليون دولار

> أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، عن فتح باب التبرع رسميا لمركز خالد الحسن لعلاج السرطان، بالتبرع بمليون دولار من مؤسسة الرئاسة.

وأضاف محمود عباس ـ خلال إطلاق حملة (وردة أمل لشعب الأمل) للتبرع لبناء مستشفى خالد الحسن للسرطان وزراعة النخاع، بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ " إن شعبنا قادر على إنجاز مركز خالد الحسن لعلاج السرطان بقوة الإرادة والإنسانية التى يتمتع بها".

وأضاف " إن شعبنا يسير فى طريق بناء مؤسسات دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، بتوفير الرعاية الصحية لشعبنا باعتبارها حاجة أساسية، وكذلك بدعم التعليم والصحة، وهما القطاعان الأهم لشعبنا".

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