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الخارجية :البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير مضللة حول قضية مقتل الشاب الإيطالى

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الخارجية :البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير مضللة حول قضية مقتل الشاب الإيطالى الخارجية :البرلمان الأوروبي اعتمد على تقارير مضللة حول قضية مقتل الشاب الإيطالى

الشاب الإيطالي جوليو ريجيني

أعرب المستشار احمد ابو زيد ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ، عن اسفه على الاتهامات الواردة بشان أوضاع حقوق الإنسان فى في قرار البرلمان الاوروبي الأخير.

واضاف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى تامر أمين ببرنامج “الحياة اليوم ” ، ان البرلمان الاوروبى تناول قضية مقتل الشاب الايطالى “جوليو ريجيني” بناءا على تقارير اعلامية تفتقد للمصداقية .

واكد أبوزيد أن اقحام البرلمان الاوروبى لقضية مقتل الشاب الايطالى وربطها بعدم وجود حريات فى مصر أمر غير مقبول ، مؤكدا أن حديث البرلمان الاوروبى عن الاختفاء القسرى لايستند لأى دلائل .

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