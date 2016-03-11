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روسيا تجرى محادثات مع الإمارات لبيع أسهم فى شركة المروحيات الروسية

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روسيا تجرى محادثات مع الإمارات لبيع أسهم فى شركة المروحيات الروسية روسيا تجرى محادثات مع الإمارات لبيع أسهم فى شركة المروحيات الروسية

>قال رئيس شركة "روستيك" الروسية المصنعة للمروحيات سيرجى شيميزوف إن الشركة تجرى محادثات مع شركة "مبادلة للتنمية" الإماراتية حول مسألة بيع أسهم فى شركة المروحيات التابعة لها.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن وزير التجارة الروسى دينيس مانتوروف قال إن موسكو سوف تخصص بشكل جزئى شركة المروحيات الروسية فى عام 2016، وأنها تخطط لبيع ما يصل إلى 49 بالمائة من الأسهم لمستثمر استراتيجى روسى أو ما يصل إلى 25 بالمائة لمستثمر أجنبي.

وأضاف شيميزوف أنه فيما يتعلق بشركة المروحيات الروسية، على سبيل المثال، نجرى مناقشات مع شركة "مبادلة للتنمية" فى دولة الإمارات العربية المتحدة.. حيث يبحثون بجدية إمكانية شراء حصة، ليست 49 بالمائة ولكن ربما 20 أو 25 بالمائة.. موضحا أن روستيك قد تبيع حصة ليس فقط فى المروحيات الروسية، ولكن أيضا فى الأسلحة الصغيرة المصنعة لكلاشنيكوف وشركة تقنيات الراديو الالكترونية (كريت).

وتعتبر شركة المروحيات الروسية هى الشركة الرائدة فى تصميم وتصنيع الطائرات الهليكوبتر، والتى هى جزء من مؤسسة روستيك.
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