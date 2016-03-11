أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يشارك فى الحفل الختامى لرعد الشمال

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، شارك الملك عبد الله الثانى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعدد من قادة ورؤساء الدول العربية والإسلامية العرض العسكرى لقوات الدول المشاركة فى تمرين "رعد الشمال"، الذى جرى اليوم الجمعة. فى مدينة الملك خالد العسكرية فى حفر الباطن.

وتضمن العرض العسكرى فى بدايته دخول أعلام الدول المشاركة فى تمرين "رعد الشمال"، ثم استعرض خادم الحرمين الشريفين طابور العرض العسكرى الذى اشتمل على أحدث الآليات التى أظهرت قدرات فائقة التسليح لمختلف القوات البرية والجوية والبحرية.

واستعرض المشاركون من أمام المنصة بنظام المسير العادى والخطوة السريعة للقوات الخاصة، تلاه استعراض قامت به الآليات العسكرية، تبعه إنزال مظلى للقوات الخاصة، وبدأ بعد ذلك العرض الجوى للطائرات الحربية بمختلف أنواعها.

كما حضر الملك عبد الله مأدبة الغداء التى أقامها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تكريما له وقادة ورؤساء الدول والوفود المشاركة.

ومن أخبار الأردن اليوم، غادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، "نيكولاى ملادينوف"، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسلام متوجهاً إلى الأردن. وتم إنهاء إجراءات سفر المسئول الأممى عبر صالة كبار الزوار بعد زيارة استغرقت عدة أيام التقى خلالها عددٍ من المسئولين لمناقشة آخر تطورات الوضع فى المنطقة.

- مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسلام يغادر القاهرة متوجهاً للأردن

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