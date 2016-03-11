في_إفريقيا التشكيل المتوقع - تعديلات اضطرارية ليول وأزمة تهدد الأهلي

استقر مارتن يول المدير الفني للنادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا على تشكيل الفريق الأساسي في بداية المشوار الإفريقي.

الأهلي يستعد لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي عصر يوم السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي تعديلات اضطرارية نظرا للإصابات والغيابات.

فيظهر أحمد فتحي في وسط الملعب لتعويض غياب المصاب حسام عاشور.

ويلعب محمد هاني من بداية المباراة كظهير أيمن بدلا من فتحي الذي سيشارك في خط الوسط.

في الهجوم يحافظ الثلاثي على تواجده. ماليك إيفونا وخلفه مؤمن زكريا ورمضان صبحي.

في أولى مباريات مارتن يول والتي جاءت أمام مصر للمقاصة، تغيير تشكيل الأهلي عن اللقاء الذي سبقه أمام بتروجيت. فشارك رامي ربيعة بجانب أحمد حجازي بدلا من سعد سمير.

وهو ما لم يتغير أمام ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي.

على جانب حراسة المرمى، أزمة كبيرة تُرعب الأهلي في بداية المشوار الإفريقي. والسبب إصابة مسعد عوض.

مسعد تعرض لإصابة قوية خلال مران يوم الجمعة وفشل في استكمال الحصة التدريبية. وفي حالة تأكد غياب الحارس الثاني للأهلي أمام ريكرياتيفو ليبولو فأن مقاعد بدلاء الأهلي لن تشهد تواجد حارس بديل لأحمد عادل عبد المنعم.

شريف إكرامي يغيب للإصابة وبعثة الأهلي تضم ثنائي فقط في حراسة المرمى ومسعد عوض تعرض لإصابة. أزمة.

وبناء على ما شهده مران الأهلي، فمن المنتظر دخول الفريق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مؤمن زكريا - أحمد فتحي - حسام غالي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي.

الهجوم: ماليك إيفونا