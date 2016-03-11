كرة يد بالفيديو – الزمالك يواصل الابتعاد بالصدارة بفوز مجنون على سبورتنج

واصل فريق كرة اليد بالزمالك الابتعاد بصدارة الدوري المصري بعد تغلبه على ضيفه سبورتنج في مباراة مجنونة بنتيجة 36-34.

واستضاف الزمالك منافسه سبورتنج يوم الجمعة في إطار الجولة 16 من الدوري المصري بصالة عبد الرحمن فوزي.

وشهدت المباراة وصول اتساع الفارق بين الزمالك ومنافسه لصالح الفريق الأبيض إلى ستة وسبعة أهداف.

وفي الشوط الثاني كان الفارق دائما لصالح الزمالك هو ستة أهداف، لكن الفريق السكندري نجح في العودة وتقليصه إلى هدف واحد فقط.

وفي ظل تبقي 10 ثوان على نهاية المباراة نجح الزمالك في اقتناص الكرة واستغلال الوقت بطريقة جيدة وتسجيل هدفا جديدا لتنتهي المباراة بنتيجة 36-34 لصالحه.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري إلى 48 نقطة بتحقيقه للفوز الـ16 على التوالي في المسابقة.

شاهد آخر 10 ثواني من المباراة