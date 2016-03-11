الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من واشنطن توضيحات بشأن مقتل وزير روسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر من واشنطن توضيحات بشأن ملابسات وفاة وزير الإعلام الروسي السابق ميخائيل ليسين الذي تم العثور عليه ميتا في فندق بواشنطن في نوفمبر الماضي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية عن ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية على حسابها في موقع “فيسبوك” اليوم الجمعة إن السفارة الروسية في واشنطن طلبت مرارا عبر القنوات الدبلوماسية معلومات حول سير التحقيق في ملابسات وفاة المواطن الروسي. لكن الجانب الأمريكي لم يقدم لنا أي معلومات ذات قيمة”.

وجاء هذا الطلب الروسي بعد أن ألمحت سلطات الطب الشرعي في الولايات المتحدة إلى احتمال أن تكون وفاة ليسين غير طبيعية. وسبق لواشنطن أن أعلنت فور العثور على جثة الوزير الروسي السابق أنه توفي بأزمة قلبية.

وتابعت: “إننا ننتظر من واشنطن إيضاحات بهذا الشأن وبيانات رسمية حول سير التحقيق”.

وحسب البيان الأخير للطب الشرعي الأمريكي فقد توفي ليسين جراء إصابات في الرأس ناجمة عن ضرب حاد.

وقال كبير الأطباء الشرعيين بالعاصمة الأمريكية وإدارة شرطة العاصمة في البيان المقتضب الذي صدر أمس الخميس إن جثة ليسين كانت بها إصابات ناجمة عن ضرب حاد في الرقبة والجزء العلوي من الجسم والذراعين والساقين. وأضاف البيان أن الحادث قيد التحقيق.

وكانت وسائل الإعلام الروسية والأمريكية ذكرت أن ليسين عثر عليه ميتا داخل غرفة بأحد الفنادق الفاخرة يوم 5 نوفمبر الماضي بحي دوبونت سيركل بواشنطن والذي يضم أيضا سفارات ومراكز بحثية.

يذكر أن ليسين شغل منصب وزير الإعلام في الحكومة الروسية في الفترة 1999-2004. وفي 2004-2009 كان ليسين مستشارا للرئيس الروسي لشؤون تطوير وسائل الإعلام والتكنولوجيا المعلوماتية.

> وفي عام 2005 بادر ليسين إلى إنشاء قناة RT.