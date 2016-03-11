أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من واشنطن توضيحات بشأن مقتل وزير روسي

Google+ Print
الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من واشنطن توضيحات بشأن مقتل وزير روسي الخارجية الروسية: موسكو تنتظر من واشنطن توضيحات بشأن مقتل وزير روسي

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية – ماريا زاخاروفا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر من واشنطن توضيحات بشأن ملابسات وفاة وزير الإعلام الروسي السابق ميخائيل ليسين الذي تم العثور عليه ميتا في فندق بواشنطن في نوفمبر الماضي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الفضائية عن ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية على حسابها في موقع “فيسبوك” اليوم الجمعة إن السفارة الروسية في واشنطن طلبت مرارا عبر القنوات الدبلوماسية معلومات حول سير التحقيق في ملابسات وفاة المواطن الروسي. لكن الجانب الأمريكي لم يقدم لنا أي معلومات ذات قيمة”.

وجاء هذا الطلب الروسي بعد أن ألمحت سلطات الطب الشرعي في الولايات المتحدة إلى احتمال أن تكون وفاة ليسين غير طبيعية. وسبق لواشنطن أن أعلنت فور العثور على جثة الوزير الروسي السابق أنه توفي بأزمة قلبية.

وتابعت: “إننا ننتظر من واشنطن إيضاحات بهذا الشأن وبيانات رسمية حول سير التحقيق”.

وحسب البيان الأخير للطب الشرعي الأمريكي فقد توفي ليسين جراء إصابات في الرأس ناجمة عن ضرب حاد.

وقال كبير الأطباء الشرعيين بالعاصمة الأمريكية وإدارة شرطة العاصمة في البيان المقتضب الذي صدر أمس الخميس إن جثة ليسين كانت بها إصابات ناجمة عن ضرب حاد في الرقبة والجزء العلوي من الجسم والذراعين والساقين. وأضاف البيان أن الحادث قيد التحقيق.

وكانت وسائل الإعلام الروسية والأمريكية ذكرت أن ليسين عثر عليه ميتا داخل غرفة بأحد الفنادق الفاخرة يوم 5 نوفمبر الماضي بحي دوبونت سيركل بواشنطن والذي يضم أيضا سفارات ومراكز بحثية.

يذكر أن ليسين شغل منصب وزير الإعلام في الروسية في الفترة 1999-2004. وفي 2004-2009 كان ليسين مستشارا للرئيس الروسي لشؤون تطوير وسائل الإعلام والتكنولوجيا المعلوماتية.
> وفي عام 2005 بادر ليسين إلى إنشاء قناة RT.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان