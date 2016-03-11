شاكيرا تطلق Grow App لتعزيز قيمة التربية والتعليم

أطلقت شاكيرا Shakira رسمياً، تحت إشراف مؤسستها الخاصّة Pies Descalzos، وبمساعدة شركة Fisher Price، تطبيق The Grow Appالذي تمّ الإعلان عنه في خريف 2015.

يهتمّ Grow App ، أي تطبيق النمو، بمساعدة الآباء والمعلمين على تعزيز قيمة الأبوة والأمومة ورسالة التعليم، ويضمّ أكثر من 2000 نصيحة مفيدة في المجال.

و قالت المغنية الكولومبية عن التطبيق: "أردت أن يكون هذا التطبيق بالذات من الأمور الجديدة من نوعها التي لم يسبق لها مثيل. يتضمّن التطبيق معلومات واسعة عن العلاقة المبنيّة بين الآباء والأبناء، والتي يمكن أن يعود إليها أيّاً كان، بشكل يوميّ، لحلّ أيّ مشكلة تطال الطفل في أيّ فئة عمرية كانت، كما يتضمّن التطبيق مكتبة إرشادات للسؤال عن أمور يجهلها الباحث".

وأضافت شاكيرا Shakira الأم لولدين ساشا Sasha وميلان Milan: "لا يشمل التطبيق الأنشطة المناسبة للفئة العمرية والنصائح التنموية فقط، ولكن قدرات وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة الآباء على تبادل ذكرياتهم مع أطفالهم في تسجيل أهمّ أوقات ولحظات حياتهم والتقاط صورهم وتسجيل فيديوهات خاصّة بهم، يقوم المعنيّان بالأمر بتشارك هذه الأمور كلّها على مواقع التواصل الاجتماعي".

في مقابلة مع وكالة اسوشيتد برس، كشفت شاكيرا Shakira عن أنّ التطبيق سوف يكون متاحاً أيضاً باللغة الإسبانية، إلى جانب لغات عدّة، وأنّ هناك الكثير من الأمهات في بلدان أمريكا اللاتينية غير مدعومات كغيرهن من الأمهات في دول العالم، وقد أحبّت أن تساعدهنّ وتساهم في تجربة الأمومة لديهن، حتى ولو كانت مساهمتها صغيرة.

بالصورة: شاكيرا تحتفل بمرور 5 أشهر على ولادة طفلها