راغب علامة يطالب بحقوق المرأة من بيروت

بيروت_ سيدتي نت

حضر الفنان راغب علامة الاحتفالية الخاصة بدعم المرأة في يومها العالمي في العاشر من شهر آذار/مارس في مقرّ الاسكوا في بيروت وسط عدد كبير من الشخصيات الدبلوماسية، الفنية، السياسية والجمعيات المدنية المعنية بحقوق المرأة.

راغب علامة بدأ خطابه قائلاً '' عندما دعيت للمشاركة في هذا الاحتفال لم أكن اتخيل بانني سوف اكون قد خسرت المرأة الأغلى في العالم الأقرب إلى قلبي وهي أمي '' كما أيضاً شدّد سعادة السفيرخلال الخطاب على دور المرأة المهم والفعال في المجتمع فقال: “المرأة هي نصف المجتمع وهي التي تلد وتربي النصف الآخر.. هي الأم والأخت والزوجة والإبنة والصديقة”.

واعتبر علامة أن يوم المرأة العالمي هو فرصة لدعم الجهود الإستثنائية التي تبذلها النساء في صنع تاريخ ومستقبل البلاد والمجتمعات وأضاف: “النساء حققن انجازات وأقرب مثال معنا اليوم، هي الدكتورة ريما خلف التي تستضيفنا الآن من خلال منصبها كوكيل الامين العام”. وتابع راغب علامة: “اليوم الدولي للمرأة هو يوم الاعتراف والتقدير لدور المرأة وانجازاتها في نواحي الحياة المختلفة بدون النظر في أي تقسيمات أخرى، تاريخنا حافل بنساء مثل هدى شعراوي، و لورا مغيزل، وليلي خالد، و راضيه نصراوي .. نساء قررن مصيرهن وأرسين حقوقهن وحقوق أجيال من بعدهن النساء حققن انجازات يد بيد مع رجال مستنيرين يقدرون دور المرأة كشريك أساسي”.

وشدد علامة على أهمية حصول المرأة على المساواة الحقيقة، مؤكدًا أن المرأة في العديد من الدول لا تزال غير موجودة، وأن المساواة بين الجنسين ليست فقط حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ولكن أيضاً أساساً من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء وقال: “لو كانت المرأة شريكاً حقيقياً في الحكم في لبنان لما وجدنا هذا الكم من الوقاحة في السياسة، هذا البلد العزيز على قلبنا جميعاً، لذلك فأنا أطالب بحصة أكبر للمرأة في الحكم بلبنان وذلك لأن الرجل، للأسف لم يثبت الكفاءة المطلوبة والمتوقعة منه”.

وختم علامة كلمته قائلا: “كل عام ونحن معاً يداً بيد لنبني عالماً يسوده السلام والأمان والمحبة.. عالماً ينمو تحت راية العدل والمساواة والانسانية”.