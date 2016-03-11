"سيدتي" تلتقي في دبي بطلي المسلسل البريطاني الشهير "شارلوك" Sherlock



من منّا لا يعرف شارلوك هولمز وصديقه الدكتور واطسون، تلك الشخصيتان اللتان شغلتا الناس لزمن طويل، وأصبحتا جزءاً من الذاكرة الشعبية لتعبّرا عن الذكاء وخفّة الظل وسرعة البديهة، وكذلك الصداقة. الممثل مارتن فريمان الذي قام بدور الدكتور واطسون وزميله بنديكت كومبرباتش الذي مثّل شخصية شارلوك هولمز، التقتهما «سيدتي» أثناء إطلاق قناة «بي بي سي فيرست» لنقدّم لكم تفاصيل وكواليس تعرفونها للمرّة الأولى حول الشخصيتين، إضافة إلى ما يحضّرانه للجمهور من مفاجآت.



بنديكت تيموثي كارلتون كومبرباتش

- من مواليد لندن في 19 يوليو (تموز) 1976.

- ممثل تلفزيوني وسينمائي ومسرحي بريطاني. من أشهر أدواره، دور «ستيفين هوكينغ» في الفيلم التلفزيوني «Hawking» في 2004، ودور «بيتر غيلم» في «السمكري الخياط الجندي الجاسوس» (2011)، و«شارلوك هولمز» في مسلسل «شارلوك» 2010 (الحاضر)، و«خان نونين سينغ» في «ستار تريك إلى الظلام» (2103)، و«التنين سموغ» في ثلاثية الهوبيت (2013-2015) من خلال الصوت والتقاط الحركة، كما قام بدور «جوليان أسانج» في «الملكية الخامسة» (2013).

- حائز على جائزة «أوليفيه» وأربعة ترشيحات لـ BAFTA وترشيحين لجائزة «إيمي» وترشيح للـ«غولدن غلوب».

- كرّمته الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون بجائزة «بريتانيا لفنان العام البريطاني» بسبب الأداء البارع في التلفزيون والسينما والمسرح.

- وضعته مجلة «إمباير» في المركز الأول في استطلاع عالمي لأكثر من 100 ممثل أفلام جذّاب لسنة 2013.

مارتن فريمان

- ممثل إنجليزي مواليد 8 سبتمبر (أيلول) 1971.

- عرف بدور الدكتور جون واطسون في مسلسل «شارلوك والهوبيت بيلبو باجينس» في ثلاثية أفلام «الهوبيت وليستر نيجارد في فارغو».

- من ضمن أعماله «الحب الحقيقي» (2003) و«دليل المسافر إلى المجرة» (2005) وثلاثية «ثلاث نكهات كورنيتو»، أبرزها «في نهاية العالم» (2013).

- حاصل على جوائز عديدة، منها جائزة «بافتا» وجائزة «إيمي».



بداية التقينا بنديكت كومبرباتش «شارلوك هولمز» حيث سألناه:

بإصداركم الأخير أضفتم الفترة الفيكتورية أي القرن الثامن عشر، كيف وجدت هذا الأمر؟

اعتقدت أن هذا الأمر سيكون ضرباً من الجنون، وظننت أنهم بدأوا بخسارة التوجّه وهذا يعني أنهم يرتكبون خطأً فادحاً بجعل الصورة النمطية للتوجّه التلفزيوني تفقد صوابها، ولكن عندما بدأت الفكرة بالتوسّع مع تنفيذها واقترابها من الشخصية الحقيقية بالشكل المناسب، أيقنت تماماً أنها فكرة رائعة، وأن النجاح سيكون حليفها.

هل تتوقّع كيف ستكون ردّة فعل الجمهور على تلك الإضافة؟

لا أعرف، ولكن أراهن بأن هذا الجزء سيكون أحد الأجزاء الممتعة من هذا التوجّه.

نقلة المشاهد من القرن الـ21 إلى الزمن الفيكتوري، ما تبعاتها؟

ما يحدث غالباً أننا عندما نقوم بالتصوير في قلب المدينة أو في المناطق العامة والمكتظّة بالسكان، تبدأ الناس بأخذ لقطات بكاميراتهم لنا خلال التصوير أثناء ارتدائنا الزي الخاص بالفترة الفيكتورية (القرن الثامن عشر). وهذا مؤشر على أنهم متقبّلون ذلك وفرحون به.

بماذا يمكن أن تعد الجمهور؟

طالما أننا لم نخيّب ظن المتابعين والمشاهدين خلال الإصدارات السابقة، فلن نفعل في الإصدار القادم.

برأيك أين تكمن مقوّمات وأسباب نجاح سلسلة مغامرات المحقّق «شارلوك هولمز» عالمياً؟

الشخصيات الاستثنائية والمرتبطة باسم الكاتب الرائع كونان دويل هي التي تشكّل جاذبية عالمية ولجميع الجنسيات. فهو رجل ذكي، لا يتسامح مع الرداءة، ولديه كفاءة مدهشة في إصدار شخصيات منبثقة من عقله للقيام بالعديد من المغامرات الشيّقة، وبطريقة منفردة في تميّزها. وما أقوله دائماً أنه لا يمكننا أن نعرف إلى أين سوف يقودنا الطريق في هذه الشخصيات، فهناك عدد لا نهائي من المغامرات المحتملة، التي يمكن أن تناسب تلك الشخصيات.

عندما تعود إلى الوراء عشرات السنين أو أكثر، كيف يكون شعورك؟

هناك متعة كبيرة فعلاً، خاصة مع الأجواء الموحلة وتدخين «الغليون» القديم، والشعور الرائع في مطاردة الغزلان بشكل حقيقي. ومع اختفاء الخلفية القديمة وإعدادات القرن الثامن عشر، يبقى شعور التميّز والفرحة الغامرة سيّدي الموقف، وهذا يجعلني أستمر في حالتي التعجّب والاستغراب لما فيه من سحر.

أطرف المواقف التي حصلت معك خلال تصوير الإصدار الأخير The Abominable Bride؟

أطرف حدث كان في إضافة النجم مارتن فريمان إلى المجموعة، فهو شخصية تميل بشكل عام إلى أن تكون مضحكة للغاية. لذلك، عندما يكون في مجموعة يضحكنا حقاً، فهو ظريف جداً. حسناً، إنها إجابة ضعيفة ولكنها الحقيقة.

مارتن فريمان: لا أعرف ما هي الشخصية التي تعجبني!

وتوجّهنا إلى مارتن فريمان «الدكتور واطسون» وطرحنا عليه السؤال نفسه عن إضافة الفترة الفيكتورية (القرن الثامن عشر) إلى حيوية وفعالية العمل؟

التأثير كان واضحاً على ديناميكية التصوير؛ لأن كل شيء كان يستغرق وقتاً أطول بشكل عام، خاصة في ارتداء اللباس الخاص، ووقت الماكياج والإعدادات الخاصة. وكذلك ترتيب خزانات الملابس وتجهيز الكاميرات. وهذه الأشياء لا نتعامل معها بشكل يومي، لذلك عند تواجدها تأخذ وقتاً إضافياً.

ما الذي بقي كما هو؟

حرصنا على المحافظة على ظهور الشخصية المحبّبة التي اعتاد على رؤيتها وأحبّها الجمهور من المتابعين، فمن جهتي لا زلت أحافظ على شخصية الدكتور جون وما زال بنديكت يحافظ على شخصية المحقق شارلوك هولمز، مع تغيير في الشكليات لتتناسب مع الزمن فقط.

سأعيد عليك السؤال الذي سألته لبنديكت، كيف تتوقّع ردّة فعل الجمهور على إضافة الفترة الفيكتورية على هذا العمل؟

ليس لدي أدنى فكرة، ولكن آمل حقاً أن يعجبهم ما نقوم به، هذا كل ما أستطيع قوله وهو أيضاً ما أفكّر به في كل أعمالي.

صدى الدراما البريطانية، يتردّد عند جميع المتابعين حول العالم. ما المميّز بها؟

لطالما كانت المملكة المتحدة جيدة في هذه الأمور، فكما تعلم قمنا بتقديم سلسلة «المحقق شارلوك هولمز» الناجحة؛ لننطلق من بعدها إلى الدراما الشهيرة، كما قدّمنا الكوميديا التي اشتهرنا بتميّزها. ولا أعرف تماماً لماذا تهتمّ أميركا بما نقدّمه في الوقت الحالي. ويمكن الإجابة عن هذا السؤال بأننا دائماً نقوم بسرد قصصي تلفزيوني رائع ومتميّز.

أي من شخصيات المحقق شارلوك تفضّلها في العالم الحقيقي؟

يضحك ويقول: «لا أعرف تماماً ما هي الشخصية التي تعجبني من شخصيات المحقق شارلوك هولمز في الحياة الواقعية، ولكنني لا أريد حقيقة أن أقوم بما يقوم به الدكتور جون واطسون للحصول على لقمة عيشه كطبيب وعسكري، مع أنني أحب هذين الاختصاصين، ولكنني لا أحبّذ أن أقوم بخياطة الجروح خلال المعارك، ولهذا اخترت التمثيل، فأنا لست ذكياً كما المحقق شارلوك، ويمكنني أن أكون المفتش ليستراد أو السيدة هيدسون؛ لأنني أحب صنع وتقديم الشاي للضيوف، كما أنني شخص يحب الاهتمام بالناس بشكل عام»

مارتن وبنديكت والمشاهد العربي

سؤال موحّد طرحناه على النجمين حول رأيهما في إدخال المتابع العربي في أجواء الدراما البريطانية الحقيقية المليئة بالتشويق والإثارة من خلال إطلاق قناة «بي بي سي فيرست».

بنديكت ضحك وقال: «العربي يحب التشويق والإثارة». أما فريمان فقال: «أظن أنه سيعجب بما نقدّمه».

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