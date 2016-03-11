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ما الذي يجمع بين ملحم زين وسعد لمجرد؟

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الجمعة 11-03-2016 19:14

نشر الفنان ملحم زين مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" ظهر في بعضها مع النجم المغربي سعد المجرد، وفي صور أخرى مع لمجرد والفنان زياد برجي وهو يحمل طفلته نور، بالإضافة إلى صورة مع لمجرد والفنانيْن وائل جسار وأيمن زبيب والفنانة امل حجازي، كما نشر عدد من الفيديوهات بدا فيها وهو يغني على عزف لمجرد.
وائل جسار أعاد نشر الصورة الجماعية التي تجمعه بالمجرد وزين وحجازي وزبيب عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق تحتها "الحبايب".
فما هي الظروف التي جمعت الفنانين الخمسة في مناسبة واحدة، وهل هي مؤشرات إنضمام البعض منهم إلى شركة "آرابيكا"؟ الاجوبة مفتوحة على جميع الإحتمالات والأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عليها.
العلاقة بين ملحم زين وسعد المجرد، بدأت عندما غنى ملحم زين أغنية المعلم لسعد المجرد في إحدى إطلالاته التلفزيونية، مما جعل الثاني يشكره على تلك اللفتة الطيبة.

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سيدتي