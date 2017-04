تصريح غريب من بيونسي عن النجومية

كشفت بيونسيه Beyonce بأنّ ابنتها بلو آيفي Blue Ivy هي أعظم إنجاز في حياتها.

جاء هذا التصريح في لقاء جديد أجرته المغنية العالمية مع مجلة Garage، لتجزم بأنّها أمّ قبل أن تكون نجمة مشهورة.

وأوضحت النجمة، التي ظهرت على غلاف المجلة، أنّ إنجازاتها المهنية لا تقارن بتاتاً بإنجاب طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات.

وأعطت النجمة الفضل في مساعدتها على ما هي عليه اليوم من امرأة وأمّ إلى والدتها تينا نولز Tina Knowles، التي نالت من ابنتها لقب "بطلة".

وأضافت بيونسيه Beyonce أن والدتها علّمتها كيف تعتني بالآخرين وكيف تكون جادة وذكية في عملها.

وقالت: "كل ما أعرفه عن الأمومة تعلّتمه من والدتي. ومن هنا، وكوني تعلّمت أمور حياتي من أعظم امرأة في العالم، أدعو الشابات إلى النظر إلى أكبر القائدات من النساء حول العالم لمحاولة تحسين أنفسهن عبر تجاربهن".

وشجعت الملكة معجباتها على قراءة كتاب What Will It Take To Make a Woman President؟ للكاتبة ماريان شينال Marianne Schnall؛ وهو عبارة عن مجموعة لقاءات وتجارب لنساء عظيمات، بمن فيهن مايا انجلو Maya Angelou وغلوريا ستينم Gloria Steinem و مليسا اتيريدج Etheridge اللواتي يلهمن الفتيات والنساء قاطبة.

