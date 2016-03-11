وزيرة التضامن: ندرس تشريعات الدول الشبيهة لتقنين أوضاع "أوبر وكريم"

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والاستثمار، لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة "أوبر- كريم " فى أغراض تجارية، تتمثل فى نقل الأفراد بأجر، لافتة إلى أن اللجنة ستدرس وضع إطار تشريعى مناسب يحمى حقوق كل الأطراف، مع الاستماع لآراء وهموم ممثلين لأصحاب التاكسى الأبيض، وكذلك أصحاب الشركات الخاصة التى تطبق المنظومة التكنولوجية الجديدة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات خاصة أن اللجنة ستطلع على تشريعات دول شبيهة مثل الهند والفلبين والمكسيك، للعمل على تطوير تشريعاتنا لتواكب العصر، وتحفظ حق المواطن والسائق والدولة، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وجه بسرعة عرض تصور عادل وملائم على مجلس الوزراء بعد التشاور مع جميع الأطراف، لوضع آلية لتنظيم وإدارة المنظومة، وكذلك التشريعات المطلوب تعديلها، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

كان مجلس الوزراء قد قرر، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فورا لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم – أسطى)، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيا من مختلف الأصعدة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل.

مصادر: الانتهاء من وضع المقترحات القانونية لـ"أوبر وكريم" خلال أسبوع

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