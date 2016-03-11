المركز الروسى للمصالحة بسوريا: رصدنا 8 خروق للهدنة خلال 24 ساعة

> أعلن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا اليوم الجمعة عن رصد 8 خروقات لوقف القتال فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز (مقره فى قاعدة حميميم الجوية غربى سوريا) - فى تقرير يصدره بشكل يومي، ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن مسلحين ينتمون إلى تنظيمى "لواء السلطان مراد" و"أحرار الشام" قصفوا ثلاث مرات مواقع لقوات الحماية الشعب الكردية فى حى "الشيخ مقصود" بحلب من مدافع هاون، إضافة إلى قصفهم حى "عين دقنة" بمدافع يدوية الصنع.

وأضاف التقرير أن المسحلين استخدموا فى قصفهم بلدة منسبا فى ريف اللاذقية راجمات قذائق صاروخية.

>وأكد المركز أن الطائرات التابعة لسلاح الجو الروسى أو السورى لم تشن غارات ضد فصائل مسلحة معارضة أعلنت انضمامها إلى وقف الأعمال القتالية.

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