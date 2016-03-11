أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المركز الروسى للمصالحة بسوريا: رصدنا 8 خروق للهدنة خلال 24 ساعة

Google+ Print
المركز الروسى للمصالحة بسوريا: رصدنا 8 خروق للهدنة خلال 24 ساعة المركز الروسى للمصالحة بسوريا: رصدنا 8 خروق للهدنة خلال 24 ساعة

> أعلن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا اليوم الجمعة عن رصد 8 خروقات لوقف القتال فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز (مقره فى قاعدة حميميم الجوية غربى سوريا) - فى تقرير يصدره بشكل يومي، ونقلته قناة (روسيا اليوم) - أن مسلحين ينتمون إلى تنظيمى "لواء السلطان مراد" و"أحرار الشام" قصفوا ثلاث مرات مواقع لقوات الحماية الشعب الكردية فى حى "الشيخ مقصود" بحلب من مدافع هاون، إضافة إلى قصفهم حى "عين دقنة" بمدافع يدوية الصنع.

وأضاف التقرير أن المسحلين استخدموا فى قصفهم بلدة منسبا فى ريف اللاذقية راجمات قذائق صاروخية.
>وأكد المركز أن الطائرات التابعة لسلاح الجو الروسى أو السورى لم تشن غارات ضد فصائل مسلحة معارضة أعلنت انضمامها إلى وقف الأعمال القتالية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017