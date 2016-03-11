وزراء الخارجية العرب: نتابع بقلق قضية اختطاف عدد من القطريين فى العراق

> قرر مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزارء الخارجية، اليوم الجمعة تأجيل البت فى موضوع غلق عدد من البعثات ومكاتب الجامعة العربية فى الخارج إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة .

وقرر المجلس - فى ختام اجتماع أعمال الدورة الـ 145 برئاسة مملكة البحرين - تشكيل لجنة من الأردن وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب، ومن يرغب من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية؛ لتقييم أوضاع وجدوى هذه البعثات والمكاتب والانعكاسات القانونية والسياسية والإدارية والمالية فى حالة الاغلاق .

وأكد المجلس أهمية تحديد ضوابط بالنسبة للمعايير المطلوب توافرها فى رؤساء البعثات والمكاتب وتحديد السقف العمرى ومدد خدمتهم كرؤساء للبعثات والمكاتب.

>وأشاروا إلى أهمية دراسة أوضاع حجم القوى البشرية العاملة فى البعثات والمكاتب واتخاذ القرارات الخاصة بشأن اعادة هيكلتها وتخفيض إعداد الموظفين حيثما تطلب الأمر ذلك.

وأكد مجلس الجامعة أنه يتابع بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من القطريين فى العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمى من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد فى الدوحة.

وقال المجلس - فى بيان صدر فى ختام أعمال الدورة الـ145 برئاسة مملكة البحرين - إن هذا العمل الإرهابى يعد خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفا لأحكام الدين الإسلامى الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.

وأكد المجلس تضامنه التام مع حكومة دولة قطر فى أى إجراء قانونى تتخذه، معربا عن أمله فى أن تؤدى الاتصالات التى تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم .

>وطالب المجلس الحكومة العراقية بتحمل مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين واطلاق سراحهم.

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