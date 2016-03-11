تقوات أمن إسرائيلية تداهم مكاتب إعلامية فلسطينية

داهمت أجهزة الأمن الإسرائيلية مكاتب قناة تلفزيونية فلسطينية وشركة إنتاج إعلامى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 مارس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية جاءت ردا على دعوات إلى العنف من جماعة الجهاد الإسلامى الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية إن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) وقوات الجيش الإسرائيلى والشرطة الإسرائيلية أنهت نشاط قناة "فلسطين اليوم" التى قال البيان إنها تعمل لصالح حركة الجهاد الإسلامى.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال مدير القناة فاروق عمر (34 عاما) ووصفه بأنه ناشط فى الجهاد الإسلامى.

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