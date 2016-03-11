أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقوات أمن إسرائيلية تداهم مكاتب إعلامية فلسطينية

Google+ Print
تقوات أمن إسرائيلية تداهم مكاتب إعلامية فلسطينية تقوات أمن إسرائيلية تداهم مكاتب إعلامية فلسطينية
داهمت أجهزة الأمن الإسرائيلية مكاتب قناة تلفزيونية فلسطينية وشركة إنتاج إعلامى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 مارس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية جاءت ردا على دعوات إلى العنف من جماعة الجهاد الإسلامى الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية إن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) وقوات الجيش الإسرائيلى والشرطة الإسرائيلية أنهت نشاط قناة "فلسطين اليوم" التى قال البيان إنها تعمل لصالح حركة الجهاد الإسلامى.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال مدير القناة فاروق عمر (34 عاما) ووصفه بأنه ناشط فى الجهاد الإسلامى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365