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بالصور.. توافد مواطنى البحيرة على معرض الكتاب بمكتبة دمنهور

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بالصور.. توافد مواطنى البحيرة على معرض الكتاب بمكتبة دمنهور بالصور.. توافد مواطنى البحيرة على معرض الكتاب بمكتبة دمنهور
توافد اليوم المئات من أهالى محافظة البحيرة على مكتبة دمنهور العامة لتفقد أنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يعقد لأول مرة بالمحافظة.

من جانبه أشاد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بإقبال المواطنين على المعرض وكذلك النظام والمظهر الحضارى الذى ظهرت به المكتبة.

حيث تفقد أجنحة المعرض وقاعات الأنشطة والتقى بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بوجود هذا المحفل الثقافى الهام على أرض المحافظة.

وقد اشتملت الفعاليات اليوم على ندوة بعنوان إبداعات الجامعة فى مجالات الشعر والالقاء والإنشاد الدينى والغناء لطلبة الجامعة أدارها الدكتورمحمد أبو على الأستاذ بكلية الآداب جامعة دمنهور وندوة أخرى تحت عنوان قراءة فى تجربة الشاعر محمد الحناطى تحدث فيها الناقد والشاعر عبد المنعم كامل وأدارها الدكتور محمد شاكر بالإضافه إلى الأنشطة والورش الفنية للأطفال على مدار اليوم.

يذكر أن حلمى النمنم وزير الثقافة قد افتتح معرض الكتاب بدمنهور صباح أمس وتفقد بمرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أجنحة المعرض وأنشطته كما التقى بأدباء محافظة البحيرة لمناقشة أهم مشاكلهم.

إقبال من أهالى محافظة البحيرة على معرض القاهرة للكتاب بدمنهور (1)

إقبال من أهالى محافظة البحيرة على معرض القاهرة للكتاب بدمنهور (2)

إقبال من أهالى محافظة البحيرة على معرض القاهرة للكتاب بدمنهور (3)

إقبال من أهالى محافظة البحيرة على معرض القاهرة للكتاب بدمنهور (4)

إقبال من أهالى محافظة البحيرة على معرض القاهرة للكتاب بدمنهور (5)
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