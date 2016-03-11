بالصور.. جامعة السويس توقع بروتوكول مع جمعية الاجتماع الرياضى

قامت جامعة السويس برئاسة الدكتور ماهر مصباح رئيس الجامعة، بتوقيع بروتوكول مع الجمعية المصرية للاجتماع الرياضى فى مؤتمر بقاعة المؤتمرات بجامعة السويس.

وقام الدكتور جمال رجب سيدبى، نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور عصام الهلال رئيس الجمعية المصرية للاجتماع الرياضى يهدف إلى تدريب طلاب الجامعة على المهارات المختلفة.

وبعتبر هذا البرتوكول من أجل تدريب طلاب الجامعة على مهارة القيادة لتكوين جيل جديد قادر على التفاعل مع مجتمع السويس بما تحقق الأهداف العليا للوطن، وذلك دون أن تتحمل الجامعة أية تكاليف، حضر التوقيع الدكتور ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس، والدكتور السيد الشرقاوى، نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس.

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