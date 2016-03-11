خلطة منزلية لتنحيف البطن والأرداف

تعددت طرق تنحيف البطن والأرداف مثلما تعدّت مستحضراتها. لكن هل تخيّلت يوماً أنه بإمكانك التخلص من بطنك وأردافك في غضون أسابيع، بواسطة تدليك جسمك بـ خلطة طبيعية وكريم الترطيب في المنزل؟

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إليك المكوّنات التي تحتاجينها:

- الطحالب البنية والحمراء للتنحيف والترطيب

- الكافيين النقي لمكافحة السيلوليت

- الزيوت العطرية لإزالة السموم

- الفلفل الوردي الذي يمنع ظهور الخلايا الشحمية الجديدة.

حيل استخدام حركات اليد للتدليك:

لتحقيق الاستفادة القصوى، يجب وضع المنتج عن طريق إجراء التدليك المحدّد لبضع دقائق. للحصول على نتائج مرضية، عليك القيام بهذه الخطوات، مرة إلى مرتين، في اليوم الواحد، لمدة ثلاثة أسابيع.

• للبطن: قومي بحركات دائرية باستخدام كفّ اليد في اتجاه عقارب الساعة، ثمّ قومي بنقرات خفيفة باستخدام الإصبع.

• للأرداف والوركين: قومي بحركات دائرية باستخدام قبضة اليد، من الأسفل إلى الأعلى.

للفخذين: قومي بحركات متجانسة بكفّ اليد، واحرصي على أن تضغطي بخفة. ثمّ ارسمي دوائر صغيرة بأطراف الأصابع، من الركبة إلى الورك. وأخيراً، قومي بنقرات خفيفة باستخدام الإصبع على الفخذ بأكمله.

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