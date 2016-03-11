قناع الأسبرين للتخلص من حب الشباب

إليك هذه الخلطة السحرية التي تخلصك نهائياً من مشكلة حب الشباب، التي تزعج كل امرأة.

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خلطة الأسبرين للتخلص من حب الشباب :

تحتاجين إلى حبوب الأسبرين، والقليل من الماء.

اطحني الأسبرين جيداً حتى يتحول إلى بودرة، ضعي القليل من الماء مع البودرة كي تحصلي على عجينة سمكية.

اغسلي يديك جيداً وضعي العجينة على وجهك، وتحديداُ مكان البثور وحب الشباب.

اتركي الخلطة لمدة 15 دقيقة فقط. ثم نظّفي وجهك بمنديل رطب.

كرّري هذا القناع مرة اسبوعباً، لتتخلّصي من حب الشباب نهائياً.

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