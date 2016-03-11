للمسن.. لا تتناول عقاقير أخرى مع أدوية الروماتيزم حفاظا على حياتك

أكدت الدكتورة سماح عبد الرحمن البكرى أستاذ الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس أن الأمراض الروماتيزمية تصيب غالبا كبار السن، وتسبب لهم الألم وقد يتناولون أدوية لعلاجها تتعارض مع أدوية أمراض أخرى تكون مصاحبة للروماتيزم، ما يمثل خطورة على حياتهم، ويعرضهم للكثير من المضاعفات.

وقالت الدكتورة سماح عبد الرحمن إن هناك أمراض روماتيزمية تصيب كبار السن فقط مثل التهاب الأوعية الدموية والتهاب المفاصل، والأمراض الروماتيزمية التى تصيب الشباب مثل الروماتويد المفصلى والزئبة الحمراء قد تصيب كبار السن، لكنها ترتبط بأعراض مختلفة عن الشباب، ما يؤدى إلى صعوبة التشخيص.

وأشارت أستاذ الروماتيزم والمناعة إلى أن الأطباء يجب أن يكونوا على دراية بأعراض الأمراض الروماتيزمية المناعية فى كبار السن، ما يسهل سرعة التشخيص وبداية العلاج الموجة لتقليل الأعراض الجانبية موضحة ضرورة الأخذ فى الاعتبار جرعات الأدوية التى يجب أن تكون أقل من الجرعات المعتادة للشباب، مع الأخذ فى الاعتبار الأعراض الجانبية للأدوية، حيث إن كبار السن يعانون من أمراض أخرى كالضغط والسكر والقلب، وبعض الأدوية المستخدمة فى علاج هذه الأمراض يمكن أن تتعارض مع الأدوية المستخدمة فى علاج الأمراض الروماتيزمية.

وتابعت العلاج المبكر لهذه الأمراض يحسن من نوعية الحياة، حيث تعانى هذه الفئة من المرضى من صعوبة الحركة والتهاب المفاصل، والتى تعرض كبير السن للشعور بالألم المستمر ما يؤدى إلى زيادة أعراض الاكتئاب لديه.

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