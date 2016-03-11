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خبراء وزارة النقل الألمانية يتفقدون إجراءات التأمين بمطار الغردقة

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خبراء وزارة النقل الألمانية يتفقدون إجراءات التأمين بمطار الغردقة خبراء وزارة النقل الألمانية يتفقدون إجراءات التأمين بمطار الغردقة

تفقد اليوم الجمعة وفد من أعضاء ومفتشي لجنة أمن المطارات الألماني ووزارة النقل الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين السائحين والطائرات بمطار الغردقة الدولي للوقوف علي الاجراءات الأمنية المتبعة داخل المطار وتفقدوا منطقة الحقائب وصالتي السفر والوصول وأجهزة الكشف عن المفرقعات والحقائب وتستمر أعمال التفتيش حتي الأحد المقبل.

وأكد اللواء صادق الشوي مدير المطار أن الوفد الالماني يضم خبراء من شركات الطيران الألمانية وخبراء تأمين المطارات و ممثلون عن وزارة النقل الألمانية، كما يرافقهم أعضاء من سلطة الطيران المدني ورئيس قطاع الامن بوزارة الطيران المدني المصري.

تاتي هذه الزيارة ضمن إجراءات السلطات الألمانية استعدادا لبدا الموسم السياحي الجديد وخاصة لمرسي علم والغردقة واللتان يفضلهما السائح الألماني.

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