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محمد بن زايد يلتقي أمير قطر في حفر الباطن

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محمد بن زايد يلتقي أمير قطر في حفر الباطن محمد بن زايد يلتقي أمير قطر في حفر الباطن

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أخاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن بالمنطقة الشمالية في المملكة العربية الشقيقة قبل ظهر اليوم.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الامين العام لمجلس الأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من المسؤولين القطريين.

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