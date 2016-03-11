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مجلس وزراء الخارجية العرب يرحب باستضافة موريتانيا للقمة العربية في 20 يوليو

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مجلس وزراء الخارجية العرب يرحب باستضافة موريتانيا للقمة العربية في 20 يوليو مجلس وزراء الخارجية العرب يرحب باستضافة موريتانيا للقمة العربية في 20 يوليو

مجلس وزراء الداخلية العرب- ارشيفية

رحب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزارء الخارجية، باستضافة ورئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته السابعة والعشرين والمقترح عقدها خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو المقبل في نواكشوط .

وطلب المجلس – خلال قرار أصدره اليوم الجمعة في ختام اعمال الدورة الـ 145 برئاسة مملكة البحرين بشأن “الإعداد والتحضير لإنعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ27 بنواكشوط في موريتانيا” – من الأمين العام للجامعة العربية إجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع موريتانيا (الرئاسة المقبلة للقمة العربية)، ومملكة البحرين (رئاسة المجلس الوزاري) لعقد دورة خاصة لوزراء الخارجية العرب لإعداد مشروع جدول اعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الـ 27؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة المقررة بنواكشوط في 23 يوليو المقبل.

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