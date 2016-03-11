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فيديو..مجاهد خلف: الجامعة العربية تعدة انعكاساً للوضع العربي “المهلهل”‎

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فيديو..مجاهد خلف: الجامعة العربية تعدة انعكاساً للوضع العربي “المهلهل”‎ فيديو..مجاهد خلف: الجامعة العربية تعدة انعكاساً للوضع العربي “المهلهل”‎

قال الكاتب الصحفي، مجاهد خلف، إن المواطن العربي فقد الثقة والاحساس بأهمية دور الجامعة العربية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية أصبحت انعكاس للوضع العربي العام المهلهل على مستوى الشعوب والحكومات -بحسب تعبيره-.

وأضاف مجاهد خلال لقاءٍ له على قناة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، اليوم، أن جامعة الدول العربية ليس لها أي وجود مؤثر في الأوضاع العربية كافة حتى منذ بدء ما يسمى بثورات الربيع العربي، مؤكدا أن الجامعة العربية لم تتفق على أي شيء ودخلت مرحلة النسيان والضياع المطلق، وتعد انعكاسا صادقا للوضع العربي العام.

وأشار خلف إلى أن شخصية الأمين العام لابد ان تكون مؤثرة لتمكين الجماعة من استعادة دورها الإقليمي.

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