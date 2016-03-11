«يول» يجهز فتحي بديلاً لعاشور أمام ريكرياتيفو.. ويشيد بربيعه والشيخ

حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منح أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر، تعليمات خاصة، خلال مران الأهلي اليوم “الجمعة” بمدينة ليبولو الأنجولية، استعدادا لمواجهة فريق ريكرياتيفو غدا.

ويلعب الأهلي مع ريكرياتيفو دي ليبولو الأنجولي غدا السبت في إطار ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا في الإسكندرية يوم 19 مارس في لقاء الإياب.

وشارك أحمد فتحي في مران الأهلي اليوم في مركز وسط الملعب، وحرص على تنفيذ تعليمات مارتن يول من خلال التسديد من مسافات بعيدة والضغط على الخصم، حيث سيقوم فتحي بتعويض غياب حسام عاشور في لقاء الغد، بعد إصابة الأخير في لقاء الأهلي أمام مصر المقاصة بالدوري.

كما أشاد مارتن يول، خلال التدريبات، بالثنائي رامي ربيعة وأحمد الشيخ، وذلك بعدما سجل الثنائي عددا كبيرا من الأهداف، وقدما أداء مميزا.