وزير التعليم يضع حجر الأساس لأول مجمع تعليمى يابانى ببورسعيد غدًا

أكد مصدر مسئول لـ "اليوم السابع" أن الدكتورالهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، سيضع غدا السبت حجر الأساس لأول مجمع تعليمى يابانى بحى الضواحى، ويبلغ مساحته 20 ألف متر، خلال زيارته لتفقد العملية التعليمية ببورسعيد .

وقال المصدر، إن الهلالى سيتفقد مدرسة الدكتور أحمد زويل، التى تم تطويرها وتزويدها بقاعات تدريب من الجانب اليابانى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى وربطه بسوق العمل والمشروعات القومية بشرق بورسعيد .

وأشارالمصدر أن الهلالى خلال زيارته سيتفقد عددا من المدارس التى شهدت تطوير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية التى تعمتد على انتظام الدارسة بها بعيدا عن الدروس الخصوصية مثل مدرستى القناة الإعدادية بنيين وبورسعيد الإعدادية للبنين.