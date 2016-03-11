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القوات الجزائرية تستعيد ست نظم مضادة للطائرات

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القوات الجزائرية تستعيد ست نظم مضادة للطائرات القوات الجزائرية تستعيد ست نظم مضادة للطائرات
أعلنت السلطات الجزائرية أنها استعادت ست وحدات نظم مضادة للطائرات فى عملية قرب الحدود مع تونس قتل خلالها ثلاثة مقاتلين متطرفين.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان إن "ثلاثة إرهابيين خطرين" قتلوا فى بلدة قمار بولاية الوادى ليل أمس الخميس.

كما صادرت قوات الجيش بالإضافة إلى منظومات الصواريخ المضادة للطيران، كميات كبيرة من الأسلحة منها عشرين بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف وثلاثة قاذفات صواريخ وحزامين ناسفين وذخيرة.

تحارب الجزائر معركة متواصلة ضد متطرفين إسلاميين، بينما كانت تونس هدفا فى الآونة الأخيرة لسلسلة هجمات قاتلة.
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