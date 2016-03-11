أخبار فلسطين اليوم.. القوات الإسرائيلية تداهم مكاتب قناة فلسطين اليوم

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب قناة "فلسطين اليوم" الفضائية بالضفة الغربية اليوم الجمعة وأوقفت مديرها وعاملين فيها وأغلقتها بتهمة التحريض على العنف، على ما أعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بت) الجمعة.

وتندرج العملية فى إطار إسكات الإذاعات الإسرائيلية التى تتهمها إسرائيل بتغذية موجة عنف مستمرة فى إسرائيل والقدس منذ خمسة أشهر. وأكد الشين بت أن القناة "محسوبة على حركة الجهاد الإسلامى" المسلحة وإنه أغلقها فى عملية مشتركة مع الجيش.

كما قال فى بيان أن "القناة كانت تخدم الجهاد الإسلامى بكونها اداة مركزية لتحريض سكان الضفة الغربية والدعوة الى شن هجمات ارهابية ضد إسرائيل ومواطنيها"، مضيفا أن "التحريض تم عبر البث التلفزيونى وعلى الإنترنت". وأضاف أن الأمن الإسرائيلى أوقف مدير القناة فاروق عليات البالغ 34 عاما من بيرزيت فى شمال رام الله وهو "عنصر فى الجهاد الإسلامى سجن فى إسرائيل بسبب أنشطته"، بحسب البيان.

ومن أخبار فلسطين اليوم، يواصل أكثر من 25 ألف معلم فى الضفة الغربية إضرابهم عن العمل منذ ما يزيد على شهر بشأن الأجور ومستحقات أخرى فى تحرك آثار فوضى فى المدارس وسبب اضطرابا للتلاميذ وأولياء الأمور ودفع السلطة الوطنية الفلسطينية لنشر الشرطة العسكرية فى شوارع رام الله.

وإذا ساورت المسئولين الفلسطينيين أى شكوك حول كفاءة بعض مدرسيهم فليس عليهم سوى النظر إلى حنان الحروب من بيت لحم وهى المرشحة للفوز بمليون دولار خلال الأيام المقبلة فى المنافسة على جائزة أفضل معلم فى العالم. وفى ظل المعاناة الاقتصادية بالضفة الغربية والديون التى تثقل كاهل السلطة الفلسطينية والضغط المستمر الذى يسببه الاحتلال الإسرائيلى تراجعت الموارد التى يمكن من خلالها زيادة رواتب المعلمين ما لم يقدم المانحون الدوليون المساعدة.

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