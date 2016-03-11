الجيش اليمنى يسيطر على اللواء 35 وقرب إعلان فك الحصار عن تعز

>أعلنت قوات الجيش اليمينية والمقاومة فى تعز تحرير مقر اللواء 35 مدرع بالمطار القديم غرب المدينة، أكبر المعسكرات فى تعز بعد انهيار صفوف مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.

وقالت وكالة الانباء اليمنية الحكومية، نقلا عن مصدر فى المقاومة، إن وحدات الجيش والمقاومة مسنودين بكتائب نوعية نفذت اليوم هجوما هو الأكبر من نوعه استهدف مناطق غرب وجنوب المدينة، منها المسراخ وجبل ورقة بالاقروض وبير باشا والمطار القديم.

وأوضحت أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على منطقة (المطالي) بالمسراخ جنوب المدينة، وتم تحريرها من المليشيات، كما استعاد الجيش جبل ورقة بالأقروض واستسلم العشرات من المليشيات بعد انهيارات فى صفوفهم وتدمير معداتهم العسكرية .

وأضافت أن القوات تقدمت مسنودة بغطاء جوى من طائرات التحالف العربى فى الجبهات الجنوبية والغربية، وشنت الطائرات غارات استهدفت منصات اطلاق صواريخ فى شارع الستين شمال المدينة .

>وأوضح المصدر أن عمليات الجيش والمقاومة بدأت من عدة جبهات متزامنة وتمكنت القوات من الوصول إلى إدارة أمن المظفر فى منطقة (بيرباشا) بعد فرار المليشيات منها، وواصلت بعدها التقدم باتجاه المطار القديم ومقر اللواء 35 الذى كان يعد من أهم المعسكرات التى استغلتها المليشيات فى حصار المدينة وقصف الاحياء المدنية من داخله، مشيرا إلى أنه تمت استعادة معدات عسكرية ثقيلة نهبتها المليشيات من معسكرات الجيش خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أكد المركز الاعلامى للمجلس العسكرى أن أكثر من 10 أطقم عسكرية للمليشيات هربت من مفرق شرعب فى اتجاه منطقة البرح والمخا على خط الحديدة تعز، فيما تقوم قوات الجيش والمقاومة باستكمال تطهير جامعة تعز بالكامل..والتقدم صوب منطقة الضباب لفك الحصار عن المدينة، وقد التحمت القوات فى الجبهة الغربية بالقوات بجبهة الضباب، ومن المقرر إعلان فك الحصار عن تعز فى وقت لاحق .

وقال قائد المقاومة الشعبية فى الجبهة الغربية عبده حمود الصغير إن أبو على الحاكم القائد العسكرى الاول لمليشيات الحوثى وفى المحافظة وعبده الجندى المحافظ الذى عينته الجماعة هربا من اللواء 35 قبل وصول قوات الجيش والمقاومة إليه.

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