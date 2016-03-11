انطلاق المؤتمر التأسيسى الأول لتيار الغد السورى بنشيد الثورة السورية

انطلق، منذ قليل، الاجتماع التأسيسى الأول لتيار الغد السورى فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأكد تيار الغد السورى، فى بيان، أنه سيعمل على إنتاج حركة سياسية سورية تحمل وعيًا مطابقًا لحاجات الواقع السورى، قوامها ديمقراطيون سوريون، مشيرًا إلى أن مؤسسيه يريدون أن يساهموا فى نقل سوريا من حالة القمع إلى فضاء حر يساهم فى تقدم المجتمع الإنسانى.

ووجه تيار الغد السورى دعوة مفتوحة لكل السوريين للتلاقى عند قواسم مشتركة تحترم حق الاختلاف وتسعى إلى طرح تصور جماعى لمستقبل سوريا القائم على الحرية والعدالة والمساواة والحقوق الفردية، التى تنظر إلى المواطن السورى بصفته، دون أى اعتبار لجنسه أو قوميته أو دينه.

يشار إلى أن تيار الغد السورى مجموعة من السوريون الذين عملوا مع بعضهم البعض فترة طويلة، بعضهم فى الائتلاف وآخرون من مؤتمر القاهرة للمعارضة، ومستقلين.

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