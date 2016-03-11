أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انطلاق المؤتمر التأسيسى الأول لتيار الغد السورى بنشيد الثورة السورية

Google+ Print
انطلاق المؤتمر التأسيسى الأول لتيار الغد السورى بنشيد الثورة السورية انطلاق المؤتمر التأسيسى الأول لتيار الغد السورى بنشيد الثورة السورية
انطلق، منذ قليل، الاجتماع التأسيسى الأول لتيار الغد السورى فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأكد تيار الغد السورى، فى بيان، أنه سيعمل على إنتاج حركة سياسية سورية تحمل وعيًا مطابقًا لحاجات الواقع السورى، قوامها ديمقراطيون سوريون، مشيرًا إلى أن مؤسسيه يريدون أن يساهموا فى نقل سوريا من حالة القمع إلى فضاء حر يساهم فى تقدم المجتمع الإنسانى.

ووجه تيار الغد السورى دعوة مفتوحة لكل السوريين للتلاقى عند قواسم مشتركة تحترم حق الاختلاف وتسعى إلى طرح تصور جماعى لمستقبل سوريا القائم على الحرية والعدالة والمساواة والحقوق الفردية، التى تنظر إلى المواطن السورى بصفته، دون أى اعتبار لجنسه أو قوميته أو دينه.

يشار إلى أن تيار الغد السورى مجموعة من السوريون الذين عملوا مع بعضهم البعض فترة طويلة، بعضهم فى الائتلاف وآخرون من مؤتمر القاهرة للمعارضة، ومستقلين.

المعارضة السورية تؤكد موافقتها على المشاركة فى محادث جنيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365