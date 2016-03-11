بالصور.. اشتعال النيران بعشوائيات فيصل فى السويس.. والحى يزيل مخلفات الحريق

نشب حريق هائل بعدد كبير من عشش العشوائيات فى منطقة العرايس بحى فيصل فى محافظة السويس، الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر والخوف لدى الأهالى المتواجدين داخل العشش.>وكانت إدارة قوات الحماية المدنية بالسويس، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بعدد كبير من العشش بمنقطة العرايس خلف مبنى حى فيصل بالمحافظة، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء، التى تمكنت من السيطرة على الحريق.>وفى السياق نفسه، تحركت رئاسة حى فيصل بالسويس برئاسة العميد علاء إسماعيل، لموقع الحريق والاستعانة بالمعدات والأجهزة الخاصة بالحى لإزالة مخلفات الحريق، والذى تسبب فى حريق عدد كبير من بيوت العشوائيات، التى تتكون من الهيش والطوب الأبيض.

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