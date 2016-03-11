مدير أمن الغربية يجتمع بالضباط والأفراد ويوجه بحسن معاملة المجندين

عقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اجتماعا عقب صلاة الجمعة بالضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات أمن طنطا لتوعيتهم بأهمية المرحلة الراهنة والدور الحيوى المنوط لجهاز الشرطة القيام به.

ووجه بعمل مسابقات فيما بينهم فى التدريب ومنحهم مكافآت بعد اختبارهم لرفع مستوى التدريب واختيار قائد الفصيلة الأفضل فى التدريب والمجندين المتميزين بعد انتهاء فترة التدريب، حتى يكون ذلك حافزا لزملائهم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق روح الانتماء والولاء وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى شق وحدة الصف وإشاعة الفُرقة بين أبناء جهاز الشرطة.

وألقى مدير أمن الغربية كلمة على قيمة الشهادة والشهداء ومنزلتهم فى الدنيا والآخرة، مؤكدا أن مصر هى بلد الشهداء منذ فجر التاريخ وتتساقط أرواح الشهداء الطاهرة على أرض سيناء الغالية وإصرار الضباط والأفراد على الشهادة فى سبيل حماية مقدرات الوطن.

وشدد مدير أمن الغربية على الضباط والأفراد بحسن معاملة المجندين والاهتمام بكافة وسائل للإعاشة "العنابر- دورات المياه- المطابخ- قاعات الطعام" وتوفير الرعاية الصحية للمجندين والتعايش اليومى معهم لحل مشاكلهم الشخصية.

مدير أمن الغربية يجتمع بقيادات الأمن للتأكيد على حسن معاملة المواطنين