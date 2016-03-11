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مفاجأة.. أستاذ أنف وأذن: 16% من الأطفال المصريين يعانون ضعف السمع

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مفاجأة.. أستاذ أنف وأذن: 16% من الأطفال المصريين يعانون ضعف السمع مفاجأة.. أستاذ أنف وأذن: 16% من الأطفال المصريين يعانون ضعف السمع
كشف الدكتور حسام عبد الحى، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، عن معاناة ما يزيد عن 16% من الأطفال المصريين من ضعف السمع ونصفهم يحتاجون إلى زراعة القوقعة.

وأكد د.عبد الحى أن زراعة القوقعة أصبحت من أسهل العمليات الجراحية التى يقوم بها أفضل أساتذة الأنف والأذن فى ، لافتًا إلى أن هذه العملية تطابق التوصيات العالمية ومصر أصبحت متقدمة جداً فيها.
>وأوضح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أن السبب الأكبر فى إصابة المولودين بضعف السمع هو زواج الأقارب، ويجب على الدولة تقنين هذا الزواج لتفادى خطر الإصابة بالعيوب الخلقية التى تمثل خطرا كبيرا على الأطفال.

جاءت تصريحات الدكتور حسام عبد الحى، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، على هامش مشاركته بالمؤتمر الدولى المصرى الثانى عشر لجراحة الأنف والأذن والحنجرة المقام بأحد فنادق أسوان، فى الفترة من 9-12 مارس الجارى، تحت رئاسة الدكتور أسامة عبد الحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة.


>أستاذ أنف وأذن: ابتكار بطارية لسماعات الأذن تعمل بالطاقة الشمسية
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د.محمد الشاذلى: مصر الأرخص بين دول المنطقة فى تكاليف زراعة القوقعة

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