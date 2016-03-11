في_إفريقيا أزمة للأهلي.. إصابة مسعد عوض

تعرض مسعد عوض حارس الأهلي للإصابة في مران الفريق يوم الجمعة استعدادا لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفشل مسعد في استكمال المران بعد أن تعرض لكدمة قوية في الركبة ليتسبب في أزمة للأهلي نظرا لتواجد حارسين فقط مع الفريق في أنجولا.

الأهلي يغيب عنه حارسه الأساسي شريف إكرامي بعد تعرضه للإصابة أمام غزل المحلة في الدوري.

وأكد خالد محمود طبيب الفريق أن مسعد عوض سيتم فحصه ليلا لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمها.

وفي حالة غياب مسعد عوض عن المباراة سيضطر الأهلي لخوض مباراة ريكرياتيفو ليبولو بحارس واحد فقط هو أحمد عادل عبد المنعم.