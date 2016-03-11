سيميوني: المنافسة على الدوري؟ سنقدم كل ما لدينا وننتظر

(إفي): قال المدير الفني لأتليتكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم الجمعة إن فريقه سيعمل "بنفس الطموح والحماس والالتزام" في صراعه على لقب الليجا مع برشلونة "بغض النظر عن عدد الجولات المتبقية"، مشددا في الوقت ذاته على أن "كل نقطة تعتبر حاسمة".

ويستضيف الروخيبلانكوس فريق ديبورتيفو لاكورونيا غدا السبت على ملعب "فيسنتي كالديرون" في الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإسباني وعينه على مواصلة الحفاظ على فارق الثمان نقاط مع المتصدر برشلونة أملا في حدوث أي مفاجأة خلال الفترة المقبلة.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنتم تعرفوننا جيدا. وتعلمون أننا سنعمل بنفس الحماس والالتزام والطموح بغض النظر عن عدد الجولات المتبقية على النهاية".

وأردف "لأن ما يعطينا الحماس والدافع هو اللعب بقميص أتليتكو مدريد، وانطلاقا من هذه النقطة، يمكننا تقديم أفضل ما لدينا وسنركز في كل مباراة لوحدها ولن نغير من عقليتنا".

وأكد سيميوني أن الفريق مقبل على مرحلة حاسمة من الموسم خلال العشر جولات المقبلة حيث تابع "من الطبيعي أن تشهد الجولات الأخيرة صراعا كبيرا بين الفرق التي تصارع على اللقب ومن الواضح أن الجولات العشر المقبلة شارفت على النهاية وأن كل نقطة ستكون حاسمة، سواء بالنسبة للهبوط أو بالنسبة للمقاعد الأوروبية في دوري أوروبا أو دوري الأبطال أو حتى الفوز بلقب الليجا".

وعن منافسه في مباراة الغد، ديبورتيفو لاكورونيا، قال "ليست (مباراة خادعة) لأننا سنخوضها بنفس عقلية جميع المباريات، سننظر لمقومات الخصم، وللمباريات القوية التي قدموها ودائما نتوقع أن يقدم الخصوم أمامنا أفضل ما لديهم. ولهذا، سنستعد جيدا وسنحاول تعطيله وإنهاء المباراة بالطريقة التي نريدها".

وسيغيب المهاجم المخضرم فرناندو توريس عن مباراة الغد بداعي إصابة في الركبة، حيث قال سيميوني في هذا الصدد: "نتمنى أن يتعافى تماما من إصابته، فرناندو يعمل مع الطبيب في الوقت الحالي وسيتم إطلاعنا على تطور الإصابة بمرور الوقت".

ومن المتوقع أن تتكون التشكيلة الأساسية للفريق المدريدي من: يان أوبلاك وخوانفران توريس وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين وفيليبي لويس وجابي فيرنانديز وكوكي وساؤول نييجيز وكاراسكو وأنطوان جريزمان ولوسيانو فييتو.

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة، فيما يأتي ديبورتيفو في المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.