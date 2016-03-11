ضبط مدير مخزن بالدقهلية بـ7.5 طن أسمدة مدعومة ومحظور تداولها خارج بنك التنمية

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية اليوم، الجمعة، من ضبط مدير مخزن أسمدة لحيازته أسمدة بدون تصريح أو ترخيص.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد فهيم مكاوى، رئيس مباحث التموين بضبط "باسم م ا" 39 سنة، ومقيم بناحية الجمالية، المدير المسئول عن مخزن لبيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بناحية ليسا الجمالية، وذلك لحيازته وتجميعه 150 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج بنوك التنمية والائتمان الزراعى بإجمالى وزن 7.500 طن بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1711 جنح مركز الجمالية لسنة 2016.

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