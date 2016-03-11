ضبط عصابة "أم شبارة" بـ13 ألف قرص مخدر فى السويس

تمكنت مباحث المخدرات بمديرية أمن السويس من ضبط 13 ألف قرص مخدر بحوزة سيدة وابنها، يتزعمان تشكيلا عصابيا للإتجار فى الأقراص المخدرة بالمحافظة وتوزيعها على رواد الكافتيريات والكافيهات فى السويس.

كانت معلومات وردت للنقيب حلمى جمال، رئيس مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن السويس، تفيد بقيام سيدة تدعى "فتحيه. ح" وشهرتها أم شبارة ونجلها "محمد.ع" وشهرته حمّاد شبارة، وآخر يدعى "أحمد. ع" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم والإتجار بالمواد المخدرة.

وعلى الفور أمر العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى، بوضع خطة أمنية وسرعة ضبط المتهمين متلبسين، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمد شرباش، رئيس إدارة البحث الجنائى، مزاولة المتهمين نشاطهم، وبيع المواد على المتعاطين المترددين على الكافتريات والمقاهى، وتم استصدرا إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين.

وأشرف رئيس المباحث على مأمورية الضبط، وتمكن رئيس مباحث المخدرات من ضبط المتهمين بحوزتهم 13000 قرص مخدر من أنواع مختلفة، وتحرر عن ذالك المحضر رقم 1639 لسنة 2016 جنايات فيصل.

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