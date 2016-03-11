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التضامن الاجتماعى بالسويس تنظم يوما رياضيا فى "أبو عارف"

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التضامن الاجتماعى بالسويس تنظم يوما رياضيا فى "أبو عارف" التضامن الاجتماعى بالسويس تنظم يوما رياضيا فى "أبو عارف"
نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس برئاسة الدكتورة وفاء عبده يوما رياضيا بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية ومجموعة من الشباب بالوحدة الاجتماعية الشاملة لرعاية الأطفال بقرية أبو عارف بحى الجناين بالمحافظة.

أقيم اليوم الرياضى برعاية إدارة الدفاع الاجتماعى برئاسة هند إسماعيل، مدير الإدارة، بالوحدة الشاملة بمنطقة أبو عارف بالقطاع الريفى بحى الجناين، حيث شارك الأولاد فى بعض الألعاب الرياضية وتم توزيع الهدايا والحلوى لإدخال الفرحة والسعادة عليهم.

شارك بالحضور راندا محمود مدير مركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا، وكابتن جمال حسن البنا عضو القافلة الرياضية، وهناء مجاهد كبير أخصائيون إدارة الدفاع، وهبة زكريا رئيس قسم بالإدارة والقائمين على الوحدة الشاملة، بالإضافة إلى أعضاء مجموعة شباب أوفياء للوطن والمهتمين بالعمل الاجتماعى.

اليوم رياضى بالوحدة الشاملة بأبو عارف (1)

اليوم رياضى بالوحدة الشاملة بأبو عارف (2)

اليوم رياضى بالوحدة الشاملة بأبو عارف (3)

اليوم رياضى بالوحدة الشاملة بأبو عارف (4)

اليوم رياضى بالوحدة الشاملة بأبو عارف (5)

اليوم رياضى بالوحدة الشاملة بأبو عارف (6)

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