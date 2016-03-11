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بالصور.. الأمن يسيطر على شغب بمباراة "باريس والهنداو" فى الوادى الجديد

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بالصور.. الأمن يسيطر على شغب بمباراة "باريس والهنداو" فى الوادى الجديد بالصور.. الأمن يسيطر على شغب بمباراة "باريس والهنداو" فى الوادى الجديد
تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن الوادى الجديد منذ قليل من السيطرة على أحداث شغب فى مباراة الدور قبل النهائى فى تصفيات التأهل لدورى القسم الثالث، بين فريقى نادى باريس ونادى الهنداو، والتى انتهت بفوز نادى الهنداو بثلاثة أهداف مقابل لاشىء، حيث تم الدفع بعدد كبير من التشكيلات الأمنية من فرق الأمن وقسم شرطة الخارجة، والتى طوقت نادى الوادى الجديد الذى تم نقل المباراة إليه لدواع أمنية.

بدأت أحداث الشغب بعد أن قام أحد لاعبى الفريقين بسب لاعب من الفريق الآخر، مما أدى لدخولهم فى مشاجرة، وتم الفصل بينهما واستدعاء الشرطة لتأمين المباراة، والتى انتهت بالفعل بالاشتباك بين لاعبى الفريقين، عقب أن قام لاعب نادى باريس بالاحتكاك بحارس مرمى نادى الهنداو وتسبب فى إصابته، وعلى الفور تدخلت قوات الشرطة وقامت بالفصل بين الفريقين وإخلاء المدرجات من الجمهور.

كما أصيب أحد لاعبى فريق باريس بحالة إغماء شديدة، بعد أن فقد السيطرة على أعصابه، ودخل فى غيبوبة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى الخارجة العام، والتى تأخرت عن موعدها، مما اضطر الجهاز الفنى لنادى باريس لنقله فى سيارة ميكروباص لإسعافه.

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (1)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (2)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (3)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (4)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (5)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (6)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (7)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (8)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (9)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (10)

أحداث شغب فى مباراة نادى باريس والهنداو (11)


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