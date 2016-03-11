استمرار تصوير مشاهد «الخروج» بالقاهرة والجيزة و«أروما» تكشف عن أولى صور العمل

يواصل المخرج ماندو العدل تصوير مشاهد مسلسله الجديد”الخروج” في العديد من الأماكن بالقاهرة مثل 6 أكتوبر والأهرامات.

المسلسل ينتمي لنوعية البطولة الجماعية حيث يلعب بطولته كل من ظافر العابدين ودرة التونسية وشريف سلامة ويكتبه محمد الصفتي.

ويشارك في بطولة العمل كل من ميس حمدان وصلاح عبد الله واحمد راتب واحمد كمال وتلامر ضيائي وانجي ابو زيد ونورهان ورانيا منصور.

المسلسل يدور في إطار من الاثارة والتشويق وهي النوعية التي نجحت شركة أروما بيكتشر في تقديمها على مدار الأعوام الماضية مع مسلسلات “الصايد” و”لعبة ابليس” و”ظرف أسود”.