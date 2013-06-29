إليسا في إجازة بين "ماربيا" الإسبانية و"فلورانسا" الإيطالية

يعرف عن الفنانة إليسا "ملكة الإحساس"، وصاحبة الأغاني المفعمة بالأحاسيس والرومانسية، أنها تعشق السفر . وقد توجّهت مؤخراً إلى مدينة "فلورنسا" في إيطاليا، ثمّ إلى مدينة "ماربيا" في إسبانيا لقضاء إجازة هادئة وممتعة، بعيداً عن صخب الحياة. وقد نشرت صوراً لها على موقع instagram، ظهرت فيها بأبهى حلّة ـ كعادتها ـ ، حيث تألقت بفستان أسود أنيق أمام بحر "ماربيا"، وظهرت بكلّ عفويّتها في الفندق وفي أحد شوارع مدينة "فلورنسا". ويبدو أنّ إليسا تستمتع برحلتها الخاصّة في أهمّ المواقع السياحيّة الأوروبيّة.

"سيدتي نت"، الذي يواكب سياحة النجوم والمشاهير حول العالم، تابع رحلة إليسا في "ماربيا"، من خلال أنستغرام الذي بات الرفيق الدائم لأغلبيّة النجمات في جولاتهنّ وحفلاتهنّ، لينقل كلّ شاردة وواردة إلى ملايين المعجبين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.