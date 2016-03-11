أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انسحاب نقيب البيطريين من "العمومية" بعد هتافات "ارحل" المطالبة بإقالته

Google+ Print
انسحاب نقيب البيطريين من "العمومية" بعد هتافات "ارحل" المطالبة بإقالته انسحاب نقيب البيطريين من "العمومية" بعد هتافات "ارحل" المطالبة بإقالته
انسحب الدكتور سامى طه، النقيب العام للأطباء البيطريين، منذ قليل، من الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، بعد هتاف الأعضاء والمطالبة برحيله، قائلا،"الجمعية العمومية انتهت إلى هنا، والقرارات تم الموافقة عليها، وليس لدى كلام آخر".

ولم يلبث النقيب بترك المنصة حتى لحق به الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة البيطريين، والدكتور شفيق وهب الله أمين الصندوق، وتولى الدكتور أحمد حمودة الأمين العام المساعد إدارة شؤون الجمعية العمومية الطارئة، والتصويت على التوصيات.

وكانت الجمعية العمومية قد شهدت هتافات للأعضاء لمطالبة النقيب بترك منصبه مرددين، "ارحل.. ارحل"، اعتراضا على إدارته أعمال النقابة منذ توليه مهامه.

كما طالبت الجمعية العمومية الطارئة الدكتور تامر سمير عضو مجلس النقابة بترك المنصة والنزول، بعدما أبدى طلبه إلقاء كلمة على العمومية، كما طالبت بإجراء انتخابات النقابة فى موعدها، لاختيار مجلس جديد.

وقفة للبيطريين أمام دار الحكمة للمطالب بتحسين أوضاعهم بالتزامن مع انعقاد العمومية الطارئة
>

"عمومية البيطريين" تطالب بالإضراب لعدم تمثيلهم فى مناقشة قوانين الغذاء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365