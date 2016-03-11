انسحاب نقيب البيطريين من "العمومية" بعد هتافات "ارحل" المطالبة بإقالته

انسحب الدكتور سامى طه، النقيب العام للأطباء البيطريين، منذ قليل، من الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، بعد هتاف الأعضاء والمطالبة برحيله، قائلا،"الجمعية العمومية انتهت إلى هنا، والقرارات تم الموافقة عليها، وليس لدى كلام آخر".

ولم يلبث النقيب بترك المنصة حتى لحق به الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة البيطريين، والدكتور شفيق وهب الله أمين الصندوق، وتولى الدكتور أحمد حمودة الأمين العام المساعد إدارة شؤون الجمعية العمومية الطارئة، والتصويت على التوصيات.

وكانت الجمعية العمومية قد شهدت هتافات للأعضاء لمطالبة النقيب بترك منصبه مرددين، "ارحل.. ارحل"، اعتراضا على إدارته أعمال النقابة منذ توليه مهامه.

كما طالبت الجمعية العمومية الطارئة الدكتور تامر سمير عضو مجلس النقابة بترك المنصة والنزول، بعدما أبدى طلبه إلقاء كلمة على العمومية، كما طالبت بإجراء انتخابات النقابة فى موعدها، لاختيار مجلس جديد.

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