القوات المسلحة تعرض فيديو للمرحلة الرئيسية لتدريب "رمسيس 2016" مع فرنسا

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع " فيديو " للمرحلة الرئيسية من التدريب المصرى الفرنسى "رمسيس 2016"، الذى يقام لأول مرة فى مصر بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، وعناصر من القوات البحرية والجوية لكلا البلدين.

الفيديو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويعرض نماذج من المرحلة الرئيسية للتدريب المصرى الفرنسى "رمسيس 2016 "، التى تمت اليوم.

انطلاق المرحلة الرئيسية للتدريب "المصرى-الفرنسى" المشترك "رمسيس - 2016 "

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