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بالصور.. بودى جارد دريم بارك يسحلون طلاب مدرسة بعد مشادة كلامية

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بالصور.. بودى جارد دريم بارك يسحلون طلاب مدرسة بعد مشادة كلامية بالصور.. بودى جارد دريم بارك يسحلون طلاب مدرسة بعد مشادة كلامية
حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اعتداء البودى جارد الخاص بتأمين مدينة الألعاب بـ"دريم بارك" لطلاب مدرسة كانوا فى رحلة لمدينة الملاهى، ووقعت مشادة مع أحد أفراد الأمن والذى استدعى زملاءه ووقعت مشاجرة مع الطلاب الذين تعرضوا لإصابات تم نقلهم للمستشفى الشيخ زايد.

وقال أحد أولياء الأمور ويدعى يحيى أبو حلقة، إن مدرسة الراعى الصالح بالمقطم أعلنت عن وجود رحلة لـ"دريم بارك"، وتم تحديد الرحلة يوم الخميس أمس، وكان من ضمن طلاب تلاميذ بجميع المراحل ابتدائى إعدادى ثانوى ومع وصولهم لأكتوبر، ودخول المدينة للتنزه بالرحلة، وقعت مشادة مع أحد أفراد الأمن، وتدخل المشرفون على الرحلة بحل المشكله خاصة أن الطلاب فى سن صغير.

مضيفاً: أحد أفراد الأمن حاول إثارة مشكلة مع الطلاب على مدار اليوم، ثم وقعت مشادة كلامية مرة أخرى، وتم استدعاء مدير الأمن ويدعى اللواء كردى عبد الغنى المسئول على أمن المدنية، وطلب حضور 10 طلاب واصطحبهم إلى غرفة بجوار الملاهى، ثم استدعى جميع أفراد البودى جارد العاملين فى المدينة، وأدخلوهم فى الغرفة وتعدوا عليهم بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابتهم بعدة إصابات تنوعت بين جروح قطعية، وكسور وإصابتهم بإصابات مختلفة، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد وتحرير محضر بقسم أول أكتوبر.

وقال مصدر أمنى، إن الطلاب حرروا محضرا داخل قسم أول أكتوير، وتم إرسال التقارير الطبية لحالة الطلاب، والتى أثبتت تعرضهم لاعتداء بدنى ووجود كسور للبعض منهم، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة التى أصدرت قرار باستدعاء مدير الأمن، وطلبت تحريات المباحث حول واقعة تعدى الأمن على الطلاب داخل مدينة الملاهى "دريم بارك".

الطلاب-الذى-تعرضوا-لاعتداء-البودى-جارد-(1)

الطلاب-الذى-تعرضوا-لاعتداء-البودى-جارد-(2)

الطلاب-الذى-تعرضوا-لاعتداء-البودى-جارد-(3)

الطلاب-الذى-تعرضوا-لاعتداء-البودى-جارد-(4)

الطلاب-الذى-تعرضوا-لاعتداء-البودى-جارد-(5)

الطلاب-الذى-تعرضوا-لاعتداء-البودى-جارد-(6)


>بلاغ سلبى بالاشتباه فى سيارة أمام دريم بارك
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