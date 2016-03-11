المتحدث العسكرى ينشر صور لقاء السيسى مع قادة القوات المسلحة فى يوم الشهيد

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تأدية صلاة الجمعة برفقة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى مسجد المشير طنطاوى بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.

والتقى السيسى مع قادة القوات المسلحة، عقب صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى، لتقديم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم، مؤكدًا أن دماء الشهداء هى التى كتبت تاريخ مصر ووضعت الأساس لبناء مصر الحديثة، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات بفضل التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة.

- السيسى: دماء الشهداء كتبت تاريخ الوطن.. ووضعت الأساس لبناء مصر الحديثة

- الرئيس السيسى ينتهى من أداء صلاة الجمعة ويغادر مسجد المشير طنطاوى