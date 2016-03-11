الجارالله:الكويت شعر بارتياح بتعيين أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية

>أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله أن بلاده تشعر بارتياح إزاء قرار تعيين وزير الخارجية المصرى الأسبق أحمد أبوالغيط أمينا عاما للجامعة العربية.

وقال الجارالله - ردا على سؤال بشأن رؤيته لقرار وزراء الخارجية العرب بتعيين أحمد أبوالغيط أمينا عاما للجامعة - "أبلغنا جمهورية مصر العربية بقرارانا بتأييد ابوالغيط ولهذا نشعر بارتياح كامل لهذا القرار، ونتطلع لدور إيجابى وبناء نستفيد فيه من خبرة الأمين العام الجديد أحمد أبوالغيط"، متمنيا له كل توفيق والنجاح فى مسئوليته التى وصفها بـ"الجسام".

وأكد الجارالله - فى تصريحات اليوم لدى ختام اجتماعات مجلس الجامعة العربية بمقر الجامعة العربية فى دورتها الـ 145 - أن "خبرة أبوالغيط وإمكاناته ستمكنه من أداء عمله فى خدمة العمل العربي".

>من جهة أخرى أعلن الجارالله أن وزراء الخارجية العرب قرروا إرجاء البت فى إغلاق عدد من مكاتب جامعة الدول العربية بالخارج إلى دورة مجلس الجامعة العربية خلال سبتمبر القادم.

وقال: إنه تم بحث أوضاع عدد من المكاتب وبعثات الجامعة العربية بالخارج، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية العرب أرتأوا تشكيل لجنة لإعادة دراسة أوضاع هذه المكاتب وتقديم تقرير إلى اجتماع الدورة القادمة لوزارء الخارجية بهدف دراسة هذا الموضوع من كافة أبعادة السياسية المالية والادارية.

وقال: إن المناقشات أظهرت توافقا بين الوفود العربية فى شأن هذه القضايا وسادها أجواء "إيجابية "، لافتا إلى أنه تمت مناقشة الوضع فى سوريا والعراق والتوغل التركى داخل الأراضى العراقية والوضع فى لبنان، والتدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وقال الجارالله إنه تم - أيضا - بحث التحضيرات الخاصة بالقمة العربية، والمقرر إقامتها بموريتانيا، موضحا أن رئيس وفد موريتانيا قدم عرضا بشأن الترتيبات الخاصة بالقمة وما يسبقها من اجتماعات تحضيرية سواء على مستوى المندوبين أو الوزارية وكافة التفاصيل الخاصة بالقمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إصدار بيان من الأمانة العامة للجامعة العربية يؤكد عقد القمة فى موريتانيا، معربا عن شعوره بالروح الإيجابية التى سادت اجتماعات الجامعة على مدى يومين، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مد اجتماعات وزراء الخارجية العرب ليوم ثان يعد مؤشرا إيجابيا، ويعبر عن حرص الوزراء على دفع بالعمل العربى المشترك.

وحول إمكانية أن يتخذ وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم موقفا بشأن اعتبار حزب الله "منظمة إرهابية"، قال الجارالله "الموقف الخليجى من هذا الموضوع اعلن عنه، وليس هناك أى شىء يتعلق بهذا الموضع على أجندة وزراء الخارجية العرب، ولا يوجد أى بند من البنود فيه إشارة للموقف الخليجى من حزب الله، ولكن قد يشار إلى هذا الموضوع فى البند الخاص بالتدخلات الإيرانية فى المنطقة".