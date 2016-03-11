ممثلو المجتمع الدولى يرحبون ببيان فريقى الحوار السياسى الليبى

>إلتقى سفراء ومبعوثون دوليون إلى ليبيا، اليوم الجمعة، مع فريقى الحوار الليبى لدعم العملية السياسية فى ليبيا وتجاوز الأزمة الحالية.

وذكر المكتب الإعلامى لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أن ممثلى المجتمع الدولى أعربوا عن ترحيبهم التام للبيان الذى أصدره أعضاء الحوار السياسى مساء أمس، كما أكدوا تمسكهم بدعم العملية السياسية كحل لتجاوز الأزمة، معبرين عن استعدادهم لدعم الشعب الليبى فى إيجاد حل للأزمة السياسة التى تعانيها بلادهم.

وكان أعضاء الحوار الليبى قد أصدرا أمس بيانا أعادوا فيه تأكيد إلزامهم بالتمسك بالاتفاق السياسى الليبى الذى تم توقيعه فى مدينة الصخيرات المغربية فى 17 ديسمبر الماضي، كإطار وحيد وشرعى قادر على إنهاء الأزمة السياسية والنزاع فى ليبيا.

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