أخبار العراق اليوم.. التوصل لدراسة إسرائيلية لتقسيم العراق

أخبار العراق اليوم

>استهدف التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة اليوم الجمعة، منشآت تحتوى على أسلحة كيميائية خاصة بتنظيم داعش الإرهابى، وفق المعلومات التى وردت من قبل أحد مقاتلى التنظيم المتطرف، كانت القوات الأمريكية قد اعتقلته مؤخراً، بحسب البنتاجون.

من ناحيته قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك، إن التحالف تمكن من شن هذه الضربات بفضل معلومات قدمها خبير فى الأسلحة الكيميائية فى التنظيم المتطرف، ويعرف باسم "أبو داود"، وقد كان أميراً فى تنظيم الدولة الإسلامية لصنع أسلحة كيميائية وتقليدية.

ومن جانب آخر تناولت أخبار العراق اليوم، فرض قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة فى بغداد، بالتزامن مع موعد انطلاق مظاهرة يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من أنصار مقتدى الصدر، للمطالبة بتغيير حكومى وإجراء إصلاح شامل فى البلاد.

وشددت قوات الجيش فى العراق إجراءاتها الأمنية بمحيط المنطقة الخضراء ببغداد، ومنعت الوصول إليها، مع إغلاق أغلب مداخل ومخارج المحافظة، واقتصارها على كبار المسئولين، فيما منعت مرور السيارات والمشاة فى شوارع السعدون، والصالحية، والخيام، وأبو نؤاس، والزيتون، فضلاً عن إغلاق ثلاثة جسور على نهر دجلة تربط جانبى الكرخ والرصافة.

ومن أخبار العراق اليوم أيضاً، تخطيط إسرائيل لتقسيم العراق، حيث كشف الأمين العام لحركة الإصلاح والتنمية محمد بازيانى، اليوم الجمعة، أن دراسات مراكز أبحاث ووسائل إعلام إسرائيلية ومعلومات مسربة من الدوائر الاستخباراتية الأمريكية ركزت فى الفترة الأخيرة على موضوع تقسيم العراق إلى أربعة فيدراليات، موضحًا أن المشروع يتألف من فيدراليات كردية وسنية وشيعية، فضلاً عن فيدرالية بغداد.

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