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مباحث مطروح تضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها

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مباحث مطروح تضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها مباحث مطروح تضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، اليوم الجمعة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط عاطلين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها للمتعاطين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا، بضبط "أحمد ا م"، عاطل، مقيم فى مطروح وبحوزته قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 5000 جنيه، وضبط "أحمد ط م"- 29 عاما،عاطل، مقيم بمنطقة اللوكس فى مطروح- المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنايات لسنة 2016 مخدرات، وضبط بحوزته 15 قطعة لمادة الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد الاتجار والمبالغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

المتهم-والمضبوضات-(1)

المتهم-والمضبوضات-(3)


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ضبط عاطل بحوزته 37 قطعة حشيش بمرسى مطروح

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